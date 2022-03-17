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"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

17.03.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler yürüyerek Gelibolu'ya ulaştı.

Gönüllülerden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, 156 kilometrelik yolculuğun ardından Gelibolu'ya geldi.

Gönüllüleri ilçe merkezinde Gelibolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gül Dinler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Gelibolu Yarımadası'ndaki mücadelenin bugünkü tarihsel süreçteki yerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Gelibolu'nun varoluşun yeri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dirilişin yeridir, ayağa kalkışımızın yeridir. Bütün cephelerde yenildik ama Gelibolu cephesinde yenilmedik. Gelibolu cephesindeki yenilmememiz bize cumhuriyeti kurdurdu. Bize kurtuluş mücadelesini yaptırdı. Yani Mustafa Kemal'in geçtiği topraklarda yeni bir süreç yaşandı. Gelibolu bizim için bu anlamıyla kutsal. Yani cumhuriyete giden yol Gelibolu'dan taşlarla döşendi."

Gelibolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Mete ise yaptığı konuşmada, 57. Alay ruhunu sonraki nesillere yaşatmak için yollara düşen 57. Alay Yürüyüş Komitesi'ni karşılamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlara Türk bayrağı ve plaket takdim edildi.

Bu gece Gelibolu'da konaklayacak yürüyüşçüler sabah saatlerinde 57. Alay Şehitliği'ne gitmek üzere yola çıkacaklar.

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