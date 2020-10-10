57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Çatlak" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Çatlak" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Fikret Reyhan, oyuncular Süleyman Karaahmet, Hakan Salınmış, Tuğçe Yolcu, Muammer Brav, Hakan Emre Ünal, Elif Ürse, Giray Altınok, Mehmet Bilge Aslan ve yapımcı Nizam Reyhan, Antalya Kültür Merkezi yanında kurulan çadırda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Reyhan, bir ailenin alınan borç yüzünden yaşadığı sorunu "Çatlak" senaryosuyla ortaya koyduğunu, herkesin bir şekilde bu hikayeyi yaşadığını veya şahit olduğunu söyledi.

Birkaç sene önce borçla ilgili bir hikaye duyduğunu, onu senaryolaştırmaya karar verdiğini aktaran Reyhan, "Son bir yılda aklımda iyice yer etti, bir ay gibi sürede de senaryoyu yazdım. Haziranda da çekimlere başladık. Senaryoda bir ailenin sosyolojik, psikolojik, ekonomik parametrelerine bakmaya çalıştım." dedi.

Filmin tek mekanda geçtiğini, 30 kişiyi bir salona sığdırarak çekimleri yaptıklarını anlatan Reyhan, tek mekan çekiminin zorluğun yanında avantaj da sağladığını, film karakterlerinin, sevgi, mutluluk, kızgınlıklarını tek karede yansıtma fırsatı yakaladığını ifade etti.