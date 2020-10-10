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  4. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Çatlak" filminin söyleşisi yapıldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Çatlak" filminin söyleşisi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Filmin yönetmeni Fikret Reyhan: - "Oyuncularım çok iyiydi ve inanılmaz bir senfoni içinde film çekildi. Sette bir matematik vardı, yaşayan bir dünya vardı. Kamera nereye dönse aslında bir şey yakalayacaktı"

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Çatlak" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Fikret Reyhan, oyuncular Süleyman Karaahmet, Hakan Salınmış, Tuğçe Yolcu, Muammer Brav, Hakan Emre Ünal, Elif Ürse, Giray Altınok, Mehmet Bilge Aslan ve yapımcı Nizam Reyhan, Antalya Kültür Merkezi yanında kurulan çadırda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Reyhan, bir ailenin alınan borç yüzünden yaşadığı sorunu "Çatlak" senaryosuyla ortaya koyduğunu, herkesin bir şekilde bu hikayeyi yaşadığını veya şahit olduğunu söyledi.

Birkaç sene önce borçla ilgili bir hikaye duyduğunu, onu senaryolaştırmaya karar verdiğini aktaran Reyhan, "Son bir yılda aklımda iyice yer etti, bir ay gibi sürede de senaryoyu yazdım. Haziranda da çekimlere başladık. Senaryoda bir ailenin sosyolojik, psikolojik, ekonomik parametrelerine bakmaya çalıştım." dedi.

Filmin tek mekanda geçtiğini, 30 kişiyi bir salona sığdırarak çekimleri yaptıklarını anlatan Reyhan, tek mekan çekiminin zorluğun yanında avantaj da sağladığını, film karakterlerinin, sevgi, mutluluk, kızgınlıklarını tek karede yansıtma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Reyhan, oyuncuların çoğunun tiyatrocu olmasının kendisine büyük destek sağladığına değinerek, "Oyuncularım çok iyiydi ve inanılmaz bir senfoni içinde film çekildi. Sette bir matematik vardı, yaşayan bir dünya vardı. Kamera nereye dönse aslında bir şey yakalayacaktı. Bir yemek sahnesi vardı, beni korkutuyordu ama şimdi izleyince nasıl yaptığıma bile şaşırıyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Tuğçe Yolcu ise filmde herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşması sayesinde ortaya şahane bir eserin çıktığını, oyuncu ve teknik ekibin birbiriyle çok uyumlu olması nedeniyle çekimlerin eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Süleyman Karaahmet de filmi dün ilk defa izlerken öncelikle kendi oyunculuğuna bakmaya çalıştığını ama beşinci dakikadan sonra kendini filmin akışına kaptırırken bulduğunu belirtti.

Mehmet Bilge Aslan, filme bir tiyatro oyununa hazırlanır gibi hazırlandıklarını, ortada çok ciddi bir emeğin olduğunu kaydetti.

- Filmin konusu

İngiltere'de çalışan Fatih, arkadaşı Ayhan'dan Türkiye'deki ailesine göndermek için borç almıştır. Borç, Fatih Türkiye'ye döndüğünde de ödenmeyince Ayhan aileyi ziyarete gelir ve parasını ister. Bu borcun talep edilmesi aile içinde gerilime yol açar.

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