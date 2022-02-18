57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildiren Esin Maraşlıoğlu kimdir? Esin Maraşlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Moda dünyasından aşina olduğumuz Esin Maraşlıoğlu, 57 sonra açtığı dava ile gündeme geldi. Esin Maraşlıoğlu, eski nüfusu yani Süzet Halfon ismini sildirmek için 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurdu. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmeyenler Esin Maraşlıoğlu hakkında detaylı bir araştırma yapmaya başladı. İşte haberin detayları...

ESİN MARAŞLIOĞLU KİMDİR?

Esin Maraşlıoğlu, 11 Şubat 1966 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Maraşlıoğlu, modacı ve mankendir. Esin Maraşlıoğlu, bir giyim mağazası açmış ancak daha sonra kapatmıştır. İlginç tasarımlarıyla, cesur ve marjinal çizgisiyle Maraşlıoğlu adından sıkça bahsettirmiştir.

ESİN MARAŞLIOĞLU EVLİLİKLERİ

Esin Maraşlıoğlu, ilk evliliğini 1983 yılında 17 yaşında Musevi iş adamlarından Metin Mızraklı ile yapmıştır. Bu evlilikten Melisa adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Maraşlıoğlu, ikinci evliliğini 17 Ağustos 1994 yılında oyuncu Cem Özer ile yaptı. Bu evlilik 5 yıl devam etmiştir. Ünlü modacı daha sonra güvenlik şirketi sahibi Yıldırım Memişoğlu, Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile bir evliliği olmuştur. Esin Maraşlıoğlu, daha sonrada iş adamı Melih Yılmaz ile New York’ta evlendi. Ocak 2014 yılında da Leon adında oğlunu kucağına almıştır.

ESİN MARAŞLIOĞLU SÜZET HALFON İSMİNİ SİLDİRMEK İÇİN DAVA AÇTI

Ünlü modacı Esin Maraşlıoğlu'nun annesi Reyna Maraşlıoğlu, Yaset Halfon’la boşanma aşamasındayken, İzidor Maraşlıoğlu’yla birliktelik yaşadı. Esin Maraşlıoğlu dünyaya geldiği zaman annesi kızını, evli olduğu Yaset Halfon’un nüfusuna ‘Süzet Halfon’ adıyla kaydettirdi. Reyna Maraşlıoğlu, boşandıktan sonra kızının babası İzidor Maraşlıoğlu’yla evlenen Reyna Maraşlıoğlu, Süzet Halfon’a ait nüfus kaydını sildirmek yerine yeni bir nüfus kaydı çıkarmayı tercih etti ve kızının adını bu kez ‘Esin Maraşlıoğlu’ olarak nüfusa kaydetti.

Ünlü modacı Esin Maraşlıoğlu, 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurarak ‘Süzet Halfon’ isminin nüfustan silinmesini talep etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bu gerekçeyle dava açıldı. Duruşmaya katılan Esin Maraşlıoğlu, “Süzet Halfon benim. Aramızda 3 ay var. Annemin 3 ay arayla doğum yapması mümkün değil” şeklinde konuştu. Kardeşleri de tanıklık yapınca mahkeme, ‘Süzet Halfon’ isimli kaydın iptaline karar verdi.



