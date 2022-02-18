MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildiren Esin Maraşlıoğlu kimdir? Esin Maraşlıoğlu kaç yaşında, nereli?

57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildiren Esin Maraşlıoğlu kimdir? Esin Maraşlıoğlu kaç yaşında, nereli?

18.02.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esin Maraşlıoğlu, bilindiği gibi ünlü bir modacıdır. Maraşlıoğlu, şu ara 57 yıl sonra açtığı dava ile anılıyor. Esin Maraşlıoğlu, 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurarak ‘Süzet Halfon’ isminin nüfustan silinmesini talep etti. Bu olay sonrası Esin Maraşlıoğlu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildiren Esin Maraşlıoğlu kimdir? Esin Maraşlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Moda dünyasından aşina olduğumuz Esin Maraşlıoğlu, 57 sonra açtığı dava ile gündeme geldi. Esin Maraşlıoğlu, eski nüfusu yani Süzet Halfon ismini sildirmek için 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurdu. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmeyenler Esin Maraşlıoğlu hakkında detaylı bir araştırma yapmaya başladı. İşte haberin detayları...

ESİN MARAŞLIOĞLU KİMDİR?

Esin Maraşlıoğlu, 11 Şubat 1966 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Maraşlıoğlu, modacı ve mankendir. Esin Maraşlıoğlu, bir giyim mağazası açmış ancak daha sonra kapatmıştır. İlginç tasarımlarıyla, cesur ve marjinal çizgisiyle Maraşlıoğlu adından sıkça bahsettirmiştir.

ESİN MARAŞLIOĞLU EVLİLİKLERİ

Esin Maraşlıoğlu, ilk evliliğini 1983 yılında 17 yaşında Musevi iş adamlarından Metin Mızraklı ile yapmıştır. Bu evlilikten Melisa adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Maraşlıoğlu, ikinci evliliğini 17 Ağustos 1994 yılında oyuncu Cem Özer ile yaptı. Bu evlilik 5 yıl devam etmiştir. Ünlü modacı daha sonra güvenlik şirketi sahibi Yıldırım Memişoğlu, Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile bir evliliği olmuştur. Esin Maraşlıoğlu, daha sonrada iş adamı Melih Yılmaz ile New York’ta evlendi. Ocak 2014 yılında da Leon adında oğlunu kucağına almıştır.

ESİN MARAŞLIOĞLU SÜZET HALFON İSMİNİ SİLDİRMEK İÇİN DAVA AÇTI

Ünlü modacı Esin Maraşlıoğlu'nun annesi Reyna Maraşlıoğlu, Yaset Halfon’la boşanma aşamasındayken, İzidor Maraşlıoğlu’yla birliktelik yaşadı. Esin Maraşlıoğlu dünyaya geldiği zaman annesi kızını, evli olduğu Yaset Halfon’un nüfusuna ‘Süzet Halfon’ adıyla kaydettirdi. Reyna Maraşlıoğlu, boşandıktan sonra kızının babası İzidor Maraşlıoğlu’yla evlenen Reyna Maraşlıoğlu, Süzet Halfon’a ait nüfus kaydını sildirmek yerine yeni bir nüfus kaydı çıkarmayı tercih etti ve kızının adını bu kez ‘Esin Maraşlıoğlu’ olarak nüfusa kaydetti.

Ünlü modacı Esin Maraşlıoğlu, 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurarak ‘Süzet Halfon’ isminin nüfustan silinmesini talep etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bu gerekçeyle dava açıldı. Duruşmaya katılan Esin Maraşlıoğlu, “Süzet Halfon benim. Aramızda 3 ay var. Annemin 3 ay arayla doğum yapması mümkün değil” şeklinde konuştu. Kardeşleri de tanıklık yapınca mahkeme, ‘Süzet Halfon’ isimli kaydın iptaline karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor bu akşam neden yok?Survivor bu akşam neden yok?
Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."
Kız kardeşiyle çıplak poz verdi! Cinsel organını böyle örttüKız kardeşiyle çıplak poz verdi! Cinsel organını böyle örttü
Anahtar Kelimeler:
Cem Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek

İlginizi Çekebilir

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.