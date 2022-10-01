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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı

01.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Her geçen yıl uluslararası bilinirliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasında, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor" - Oyuncu Perihan Savaş: - "Bu bizim festivalimiz, 59'uncusu yapılıyor ve sinemaya çok büyük katkıları var. Daha fazla büyüyerek devam etmesini diliyorum"

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altın Portakal'ın Türkiye'deki en önemli kültür sanat etkinlikleri içinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin sinema konusunda dünyada söz sahibi olduğunu dile getiren Ersoy, şunları ifade etti:

"Dizi ve filmlerimiz dünyada çok izleniyor ve beğeniliyor. Altın Portakal'ın 59'uncusunu çok önemsiyoruz. Her geçen yıl uluslararası bilinirliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasında, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz."

- "Bu bizim festivalimiz"

Festivalde "Onur Ödülü"ne layık görülen Perihan Savaş da Altın Portakal'da ilk ödülünü 17 yaşında aldığını, 48 yıl aradan sonra aynı gururu yaşayacağını söyledi.

Geleneksel korteje de katıldığını belirten Savaş, "Kortej 40 derece sıcaklığa rağmen harikaydı. Antalyalıların bütün sokakları doldurması gerçekten muhteşemdi. Bu bizim festivalimiz, 59'uncusu yapılıyor ve sinemaya çok büyük katkıları var. Daha fazla büyüyerek devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyesi olan oyuncu Nurgül Yeşilçay da bugün coşkulu bir korteje katıldıklarını ifade etti.

Festivalde iddialı filmler olduğunu söyleyen Yeşilçay, "Çok güzel filmler izleyeceğimiz için şanslıyız. Yaşasın sinema." dedi.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.

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