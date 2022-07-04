YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

04.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ulusal Yarışmalar"ın başvuruları 4 Ağustos'ta sona erecek

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Yarışmaları" için başvuruların başladığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, festivali belediyenin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştireceklerini belirtti.

Göreve geldikleri 2019'da Altın Portakal'a geri dönen Ulusal Yarışmaların "Uzun Metraj", "Belgesel" ve "Kısa Metraj" dallarında bu yıl toplam 940 bin lira ödül dağıtılacağını vurgulayan Böcek, "Ulusal Uzun Metraj", "Ulusal Belgesel" ve "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları"na 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış, Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmlerin katılabileceğini dikkati çekti.

Festivalin web sitesi üzerinden yapılacak başvuruların 4 Ağustos saat 18.00'de sona ereceğini aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi Ulusal Yarışmaların heyecanına, Uluslararası Yarışma heyecanı eşlik edecek. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz 'Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması' ile Belediye olarak sinemada üretime desteğimiz sürecek. Antalya Film Forum ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Altın Portakal Sinema Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgileri de önümüzdeki günlerde duyuracağız."

Festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyorAntalya'da falez plajlarının doluluk oranı anlık takip edilebiliyor
Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptıManchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Bursa'da T2 Tramvay Hattı'nın açılışında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Bursa'da T2 Tramvay Hattı'nın açılışında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya dolandırıcılık

Antalya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.