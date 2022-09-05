YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı

05.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumu'nda yer alacak Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda yarışacak projeler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar sürdürülüyor.

Festival çerçevesinde organize edilen Antalya Film Forumu'nda Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda yer alacak projeler belirlendi.

Film kurgucusu Çiçek Kahraman, Karlovy Vary Film Festivali Film Endüstri Ofisi yöneticisi Hugo Rosak ve France TV Uluslararası Satış Bölümü yöneticisi Renan Artukmaç'tan oluşan seçici kurul, Uzun Metraj Kurmaca Programı'na gelen 26 başvuruyu değerlendirdi.

Kıvanç Sezer'in "8x8", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Gürcan Keltek'in "Yeni Şafak Solarken", Nehir Tuna'nın "Yurt" ile Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" adlı projeleri platforma seçildi.

Belgesel programcısı Babette Dieu, yönetmen Deniz Tortum ile belgesel yönetmeni ve kurgucu Elif Ergezen'in seçici kurulluğunu yaptığı Belgesel Work in Progress Platformu'na yapılan 35 başvurudan, Etna Özbek'in "Basit Bir Yer", Melis Birder'in "Başka Bir Yerde", Berke Baş'ın "Daimi Arama", Fırat Özeler'in "Kavur", Canberk Emre İpek'in "Trappet Zone'da 61 dakika" adlı filmleiri seçildi.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda ise Netflix Grow Creative ekibinin Türkiye yöneticisi Arya Su Altıoklar, senarist ve yapımcı Gerald Sanoff ve yönetmen Emre Şahin'den oluşan seçici kurul, 62 başvurudan 5 proje seçti.

Buna göre Erinç Durlanık'ın "Ev Arkadaşım Zek", Bilal Bay'ın "Fil ve Zaman", Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara'nın yaratıcılığını yaptığı "İyi Aile Kızı", Emir Ziyalar'ın yönetmenliğini yaptığı "Kadim Mavi" ve Tancer Güven'in yaratıcılığını yaptığı "Siyah Çoraplılar" adlı projeler bu platformda yarışmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladıAntalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandıMuğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı
Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için törenBatman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı altın portakal film festivali

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.