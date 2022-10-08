59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilere, festival kapsamında bir hafta boyunca sinemaseverlerin sanatçılarla birlikte olduğunu söyledi.

Jürilerin ödüle layık gördüğü sanatçıları kutladığını ifade eden Böcek, "Ödüle layık görülen sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Önemli olan Altın Portakal'a katılmaktı. Yurt dışından ve yurt içinden gelen tüm sanatçılarımıza, sinemamıza sahip çıkan sinemaseverlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki Altın Portakal var. 60'ıncısında buluşmak dileğiyle." dedi.

- "Adil olmaya çalıştık"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyelerinden Ahmet Mümtaz Taylan da festivalde ülke sorunlarıyla örtüşen çok iyi filmler seyrettiklerini söyledi.

Bir hafta boyunca iyi zaman geçirdiklerini anlatan Taylan, "Adil olmaya çalıştık, uzun uzun tartıştık, iyi kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Sektörümüze, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Antalya'da olmak çok güzel." dedi

Yeşim Ustaoğlu da birbirine benzer dünya problemleriyle ilgilenen filmlerle karşılaştıklarını, çok iyi bir jüriyle beraber yeterince adaletli olduklarını ifade etti.

- "Oy çokluğuyla alınan kararlar oldu"

Harun Tekin ise sinemada film seyretmenin keyfinin bambaşka olduğunu belirtti. Zor kararlar aldıklarını vurgulayan Tekin, "Her şey uzun uzun tartışıldı. Oy çokluğuyla alınan kararlar oldu. Güzel bir festival olduğu için Antalya çok şanslı." diye konuştu.

Azra Deniz Okyay ise iyi bir festival olduğunu, filmlerle birlikte dünyanın da değiştiğini vurguladı. Dinamikliği yaşamaya devam ettiklerini anlatan Okyay, "İran'da 22 yaşında öldürülen Mahsa Emini'nin bu hafta tişörtünü giymiştim ama onun dışında başka öldürülenler de oldu. Hayat böyle bir şey. Biz bunları yaşıyoruz. Sanatın aslında toplumu eğiten araç olduğunu göstereceğiz." dedi.

Nurgül Yeşilçay da festivalin çok güzel geçtiğini, Antalya halkının ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti.

Kısa Metraj Film Yarışması jürilerinden Ezgi Mola ise 12 film izleyerek son değerlendirmeleri yaptıklarını, birlikte keyifli izlemeler olduğunu vurguladı.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.

