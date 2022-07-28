5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

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