6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

6 - 12 Temmuz 2020 Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 6 - 12 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları... 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Koç Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları Bu hafta yüzleşmek zorunda kaldığınız korkularınız yüzünden zor zamanlar geçireceksiniz. Duygusal anlamda özellikle partnerinize karşı hissettiklerinizin gerçekliğini sorgulamaya başladınız. Hayatınıza aşkın tam zamanında gelmediğini yanlış dönemde sizinle olduğunu sorgulayacaksınız. Bu sorgulamaları bir kenara bırakın, gökyüzü sizi destekliyor ve doğru zaman şimdiki zamandır. Zamanın ve anın keyfini çıkarın, korkularınızdan kaçmayın. İş hayatında biraz daha riskli geçecek bir hafta olacak. Bu hafta herhangi bir sözleşme imzalamamaya özen gösterin. Boğa Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Kendinize çok güveniyorsunuz ama bunu iş hayatınızda yansıtmanız gerekiyor. İş hayatınızda normalin de üstünde duygusalsınız. Bu duygusallığınız size bu hafta yanlış şeyler yaptırabilir. Kurumsal bir yerde ya da kendi işinizde çalışıyorsanız mutlaka duygusal yönünüzü evden çıkarken evde bırakmalısınız. Bu hafta alacağınız kararları hayata geçirmeyin, bir sonraki haftaya bırakın. Bir sonraki hafta yapacağınız işlerden çok daha iyi dönüşler alacaksınız. Kendinize güvenin bu sizin için şimdilik yeterli.

İkizler Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Maddi anlamda tatmin olacağınız güzel bir hafta geçireceksiniz. İlgi alanlarınız ve değer verdiğiniz şeylere yatırım yapmayı deneyeceksiniz. Bu yatırımları yaparken kararlı olun ve sakın geri adım atmayın. Sadece geçtiğiniz köprülerden dikkatli geçmeniz gerekecek. Geride bıraktığınız bazı şeyler sizi üzebilir. İş hayatınız çok eğlendirici olacak bu hafta. Partnerinizle iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Teknik anlamda birilerine ihtiyaç duyabilirsiniz, birkaç eşyanız bozulabilir. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Yengeç Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları # Partneri olmayan bazı yengeçlerin aşk kapısını çalabilir. Hatta öyle tesadüfler yaşayacaksınız ki, doğum günü ve yıl dönümü kutlamalarını birlikte yapacaksınız. Bu hafta karamsarlığınız üzerinizde olacak ama bundan vazgeçin bir an önce çünkü hissettiklerinizi çektiğiniz bir dönemdesiniz. İyi şeyler düşünürseniz, hayatınızda iyilikler olacaktır. Negatifliği üzerinizden atarsanız ve bir de inatçılıktan uzaklaşırsanız tadından yenmeyecek bir hafta sizi bekliyor. Aslan Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Büyük hayallerinizden birisi de çok huzurlu olacağınız bir yuva kurmak. Yuva hayali sizi bu hafta bazı korkularınızla karşı karşıya getirebilir. Devam eden uzun süreli ilişkinizde bir şeylerin monotonlaşması sizi sıkıyor. Hayatınıza heyecan katmak istiyorsunuz ve uzun birlikteliklerden bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bu konuda boşuna kuruntu yapıyor ve üzülüyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerin insanı değilsiniz. Eskisi kadar neşe vermiyorsa bu hafta ilişkinizi bitirmek isteyebilirsiniz. Bu hafta atacağınız adımlar geri dönüşü olmayanlardan olacak.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Başak Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları # Bu hafta yine dilinizi tutamayacak arkadaş çevrenizi inciteceksiniz. Son zamanlarda yaşadıklarınızdan dolayı duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyleri içinize atmak sizi bu hafta oldukça agresif davranmanıza sebep olabilir. Bu hafta sürekli sakin kalmayı ve kendinizi kontrol etmenizi öneririz. Anı çıkışlar ve içinizde biriktirdiklerinizden dolayı çevrenizi suçlamayı bırakmalısınız. Terazi Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Maddi kayıplarınızı hesaplayacağınız ve tedirgin olacağınız bir hafta geçireceksiniz. Maddi sıkıntılar yüzünden sürekli çalışmanız gerekebilir. Bundan dolayı çalıştığınız yerde bazı kurallara dikkat edin, erkenden işinizin başında olun. Bu hafta terfi haberi ya da zam haberi almanız olası. Kendi işiniz varsa daha çok çalışacak ve maddi anlamda getirisi olacak, başarılı olacaksınız. Bazı ufak şeyler canınızı sıkabilir. Onları ertelemeden hemen çözmeye çalışın, erteledikçe sorunlar büyüyebilir. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Akrep Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları #

Bu hafta iç hesaplaşmalarla boğuşacağınız duygusal bir hafta geçireceksiniz. Sürekli kendinizi suçlayacak, geçmişte yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Aslında böyle yaparak ancak kendinize zarar veriyorsunuz. Kimse sizin kadar geçmişte yaşamıyor. Hatta pişman olduğunuz şeyleri yaşadığınız insanlar her şeyi unuttu bile. İç sesinizi biraz dinleyin ama tüm haftaya yaymayın. Kendinizi suçlamayı bırakın. Maddi olarak biraz açılacağınız bir hafta olacak. Aileye verilen fazla maddi destek sizi yıpratabilir.