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6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.07.2020 06:24 | Son Güncelleme

Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 6 - 12 Temmuz haftası haftalık burç yorumları...

6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

6 - 12 Temmuz 2020 Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 6 - 12 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları...

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Koç Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta yüzleşmek zorunda kaldığınız korkularınız yüzünden zor zamanlar geçireceksiniz. Duygusal anlamda özellikle partnerinize karşı hissettiklerinizin gerçekliğini sorgulamaya başladınız. Hayatınıza aşkın tam zamanında gelmediğini yanlış dönemde sizinle olduğunu sorgulayacaksınız. Bu sorgulamaları bir kenara bırakın, gökyüzü sizi destekliyor ve doğru zaman şimdiki zamandır. Zamanın ve anın keyfini çıkarın, korkularınızdan kaçmayın. İş hayatında biraz daha riskli geçecek bir hafta olacak. Bu hafta herhangi bir sözleşme imzalamamaya özen gösterin.

Boğa Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Kendinize çok güveniyorsunuz ama bunu iş hayatınızda yansıtmanız gerekiyor. İş hayatınızda normalin de üstünde duygusalsınız. Bu duygusallığınız size bu hafta yanlış şeyler yaptırabilir. Kurumsal bir yerde ya da kendi işinizde çalışıyorsanız mutlaka duygusal yönünüzü evden çıkarken evde bırakmalısınız. Bu hafta alacağınız kararları hayata geçirmeyin, bir sonraki haftaya bırakın. Bir sonraki hafta yapacağınız işlerden çok daha iyi dönüşler alacaksınız. Kendinize güvenin bu sizin için şimdilik yeterli.

İkizler Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Maddi anlamda tatmin olacağınız güzel bir hafta geçireceksiniz. İlgi alanlarınız ve değer verdiğiniz şeylere yatırım yapmayı deneyeceksiniz. Bu yatırımları yaparken kararlı olun ve sakın geri adım atmayın. Sadece geçtiğiniz köprülerden dikkatli geçmeniz gerekecek. Geride bıraktığınız bazı şeyler sizi üzebilir. İş hayatınız çok eğlendirici olacak bu hafta. Partnerinizle iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Teknik anlamda birilerine ihtiyaç duyabilirsiniz, birkaç eşyanız bozulabilir.

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Yengeç Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Partneri olmayan bazı yengeçlerin aşk kapısını çalabilir. Hatta öyle tesadüfler yaşayacaksınız ki, doğum günü ve yıl dönümü kutlamalarını birlikte yapacaksınız. Bu hafta karamsarlığınız üzerinizde olacak ama bundan vazgeçin bir an önce çünkü hissettiklerinizi çektiğiniz bir dönemdesiniz. İyi şeyler düşünürseniz, hayatınızda iyilikler olacaktır. Negatifliği üzerinizden atarsanız ve bir de inatçılıktan uzaklaşırsanız tadından yenmeyecek bir hafta sizi bekliyor.

Aslan Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Büyük hayallerinizden birisi de çok huzurlu olacağınız bir yuva kurmak. Yuva hayali sizi bu hafta bazı korkularınızla karşı karşıya getirebilir. Devam eden uzun süreli ilişkinizde bir şeylerin monotonlaşması sizi sıkıyor. Hayatınıza heyecan katmak istiyorsunuz ve uzun birlikteliklerden bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bu konuda boşuna kuruntu yapıyor ve üzülüyorsunuz. Uzun soluklu ilişkilerin insanı değilsiniz. Eskisi kadar neşe vermiyorsa bu hafta ilişkinizi bitirmek isteyebilirsiniz. Bu hafta atacağınız adımlar geri dönüşü olmayanlardan olacak.

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Başak Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Bu hafta yine dilinizi tutamayacak arkadaş çevrenizi inciteceksiniz. Son zamanlarda yaşadıklarınızdan dolayı duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyleri içinize atmak sizi bu hafta oldukça agresif davranmanıza sebep olabilir. Bu hafta sürekli sakin kalmayı ve kendinizi kontrol etmenizi öneririz. Anı çıkışlar ve içinizde biriktirdiklerinizden dolayı çevrenizi suçlamayı bırakmalısınız.

Terazi Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Maddi kayıplarınızı hesaplayacağınız ve tedirgin olacağınız bir hafta geçireceksiniz. Maddi sıkıntılar yüzünden sürekli çalışmanız gerekebilir. Bundan dolayı çalıştığınız yerde bazı kurallara dikkat edin, erkenden işinizin başında olun. Bu hafta terfi haberi ya da zam haberi almanız olası. Kendi işiniz varsa daha çok çalışacak ve maddi anlamda getirisi olacak, başarılı olacaksınız. Bazı ufak şeyler canınızı sıkabilir. Onları ertelemeden hemen çözmeye çalışın, erteledikçe sorunlar büyüyebilir.

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Akrep Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Bu hafta iç hesaplaşmalarla boğuşacağınız duygusal bir hafta geçireceksiniz. Sürekli kendinizi suçlayacak, geçmişte yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Aslında böyle yaparak ancak kendinize zarar veriyorsunuz. Kimse sizin kadar geçmişte yaşamıyor. Hatta pişman olduğunuz şeyleri yaşadığınız insanlar her şeyi unuttu bile. İç sesinizi biraz dinleyin ama tüm haftaya yaymayın. Kendinizi suçlamayı bırakın. Maddi olarak biraz açılacağınız bir hafta olacak. Aileye verilen fazla maddi destek sizi yıpratabilir.

Yay Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Bu hafta her zaman olduğu gibi yine güzel bir hafta geçirecek, neşeli vakitlerinizde etrafı da güldüreceksiniz. Bu kadar neşeli olan bir insanın bir anda surat asması hiç hoş olmaz değil mi? İşte bu hafta bazı aklınızı kurcalayan şeyler yüzünden surat asınca çevrenizde hemen fark edileceksiniz. Yalnız kuruntu yapıyor, olmadık şeylere surat asıyorsunuz. Hemen her şeye kapılmayın, siz hayatını dolu dolu ve mutlu geçiren bir insansınız. Yarın bambaşka bir gün olacak ve daha güzel şeyler sizi bulacak.

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Oğlak Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta teknik aksaklıklar yakanızı bırakmayabilir. Özellikle siber saldırılar, bütün dosyalarınızın silinmesi gibi bir takım şeyler sizi üzebilir. Her şeyinizi yedekleyin yoksa Merkür retrosu gidene kadar herkesin etkileneceği teknik aksaklıklardan en çok siz zarar göreceksiniz. Bu aralar pek şanslı değilsiniz. Bir imza atarken ya da bir anlaşma yaparken hislerinizle yapın. Hisleriniz bu hafta sizi doğru yönlendirebilir. Partnerinizle aranızda bazı iletişim kazaları olabilir.

Kova Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Bu hafta ani teklifler ve kariyerle ilgili terfiler söz konusu olabilir. Sizden bir tercih yapmanız istenirse eğer kesinlikle hislerinize göre hareket etmelisiniz. Mantığınıza tabii ki güvenin fakat hisleriniz daha değerli olacak. Size ters gelecek hiçbir şeye mantıklı çıkarlarınız da olsa evet demeyin. Bu hafta bir yerlere kaçmak ve tatil yapmak için planlar yapabilirsiniz. Anı yaşamayı sevdiğiniz için bir plana karar veremeden hafta sonu kendiliğinden gelişecek kaçamaklar yapabilirsiniz.

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Balık Burcu 6 - 12 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları

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Partnerinizle görüşmek istiyorsunuz fakat sizinle görüşmemek için mesafe koymuş olabilir. Ondan haber almak için üstüne gitmek yerine sakin kalın ve onun dönüş yapmasını bekleyin. Bazı dostlarınızın gerçek dost olmadığını anlayabileceğiniz gergin bir hafta geçireceksiniz. Dostlarınızın gerçek yüzünü görmek, daha önce düşünmediğiniz bazı sorunların nasıl başınıza geldiğini anlamanıza sebep olacak. Özendiğiniz ve inanmak istediğiniz kişilere değil de hissettiğiniz kişilere odaklanmalısınız.


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