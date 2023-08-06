6 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI! Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Ekşi Elmalar, Tehlikeli Yürüyüş, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Ekşi Elmalar, Tehlikeli Yürüyüş, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 6 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

6 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (30 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yaz Şarkısı, üçüncü sırada Neşeli Günler yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Buz Yolu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yaz Şarkısı, üçüncü sırada Buz Yolu yer aldı.

İŞTE REYTİNGLERDE TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 YAZ SARKISI FOX

3 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 VERMEM SENI ELLERE ATV

6 TOSUN PASA (T.S) SHOW TV

7 ALITA SAVAS MELEGI (Y.S) KANAL D

8 BUZ YOLU (Y.S) TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 YAZ SARKISI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BUZ YOLU (Y.S) TRT 1

3 YAZ SARKISI FOX

4 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

5 TOSUN PASA (T.S) SHOW TV

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 ALITA SAVAS MELEGI (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 YAZ SARKISI (OZET) FOX

10 VIZONTELE TUUBA (T.S) STAR TV

11 HABER ONU SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 YAZ SARKISI FOX

3 BUZ YOLU (Y.S) TRT 1

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 VERMEM SENI ELLERE ATV

6 NESELI GUNLER (T.S) SHOW TV

7 ALITA SAVAS MELEGI (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D



