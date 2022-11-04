6 aylık hamile olan Hazal Kaya tarzıyla beğeni topladı!

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlenledi.

Pek çok ünlü isim tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, bu isimlerden biri de 6 aylık hamile Hazal Kaya oldu.

Meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Şimdilerde ikinci bebeğine 6 aylık hamile olan Kaya, bir davette karnı burnunda ortaya çıktı. Son hali ile dikkat çeken Kaya'nın davetten görüntüleri sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

Metalik renkte iki parçalı tulum benzeri kıyafet giyen Kaya'nın pantolonunun şalvara benzemesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.



