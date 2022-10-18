YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı

"6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı

18.10.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları başladı.

Bu yıl yarışma kapsamında "Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması", "İlk Senaryo Yarışması" ve "Yapım Destek Platformu" düzenlenecek.

"Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması" ile dijital platformlarda ve televizyon kanallarında gösterilmek üzere üretilmiş nitelikli dizi ve mini dizi senaryolarına, proje geliştirme aşamasında gerekli maddi desteğin sunulması ve bu senaryoların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Bu yarışmaya, bölüm süresi en az 20 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış dizi ve mini dizi projeleri katılabilecek. Ön seçici kurul ve jüri olmak üzere iki aşamalı yapılacak değerlendirmenin ardından, birinci projeye 30 bin lira ödül verilecek.

"İlk Senaryo Yarışması" da yapım öncesi Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Senaristlerin ilk uzun metraj senaryoları olması koşulu bulunan yarışmaya, uzun metraj kurmaca ve animasyon filmlerle başvuru yapılabilecek.

Ön seçici kurulun, öyküler üzerinden yapacağı ilk değerlendirmenin ardından jüri tarafından birinci proje belirlenecek. Birincilik elde eden projeye 20 bin lira ödül verilirken, bu proje "7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda "Yapım Destek Platformu" kategorisine de doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Ayrıca ilk 10'a kalan senaryolar, 3 bölümlük çevrim içi "Senaryo Geliştirme Atölyesi"ne katılım sağlayabilecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Yapım Destek Platformu" ise proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara, ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunacak.

Platforma, süresi en az 60 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilecek. Platformun jürisi tarafından birinci seçilen proje, 50 bin lira ödülün sahibi olacak.

"6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları 23 Aralık'ta sona erecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.ilksenaryo.com" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştuKapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştu
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada bakkalı öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de akrabalar arasındaki kavgada bakkalı öldüren zanlı tutuklandı
Kastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gittiKastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti
Anahtar Kelimeler:
DenizBank

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.