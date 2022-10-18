"6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları başladı.

Bu yıl yarışma kapsamında "Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması", "İlk Senaryo Yarışması" ve "Yapım Destek Platformu" düzenlenecek.

"Dizi-Mini Dizi Senaryo Yarışması" ile dijital platformlarda ve televizyon kanallarında gösterilmek üzere üretilmiş nitelikli dizi ve mini dizi senaryolarına, proje geliştirme aşamasında gerekli maddi desteğin sunulması ve bu senaryoların daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Bu yarışmaya, bölüm süresi en az 20 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış dizi ve mini dizi projeleri katılabilecek. Ön seçici kurul ve jüri olmak üzere iki aşamalı yapılacak değerlendirmenin ardından, birinci projeye 30 bin lira ödül verilecek.

"İlk Senaryo Yarışması" da yapım öncesi Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Senaristlerin ilk uzun metraj senaryoları olması koşulu bulunan yarışmaya, uzun metraj kurmaca ve animasyon filmlerle başvuru yapılabilecek.

Ön seçici kurulun, öyküler üzerinden yapacağı ilk değerlendirmenin ardından jüri tarafından birinci proje belirlenecek. Birincilik elde eden projeye 20 bin lira ödül verilirken, bu proje "7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda "Yapım Destek Platformu" kategorisine de doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Ayrıca ilk 10'a kalan senaryolar, 3 bölümlük çevrim içi "Senaryo Geliştirme Atölyesi"ne katılım sağlayabilecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Yapım Destek Platformu" ise proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara, ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunacak.

Platforma, süresi en az 60 dakika olan, henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin yalnızca yarısı tamamlanmış uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilecek. Platformun jürisi tarafından birinci seçilen proje, 50 bin lira ödülün sahibi olacak.

"6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları 23 Aralık'ta sona erecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.ilksenaryo.com" adresinden ulaşılabilir.

