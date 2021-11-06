6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvasında finalde FC Nürnberg ile karşılaşan Galatasaray, sahadan galip ayrılan takım oldu.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen "Efsaneler Kupası" turnuvası, Türk ve Alman eski futbolcuları bir araya getirdi.

Turnuvaya, kıdemli 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Galatasaray, SV Werder Bremen, Antalyaspor, FC Nürnberg, Hannover 96, FC Adler, Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları katıldı.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum, Mehmet Aurelio, Deniz Barış, Hasan Kabze'nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı da sahaya çıktı.

Grup maçlarının ardından yarı final maçlarında FC Adler'i penaltılarda 5-4 yenen FC Nürnberg ile Acun Medya'yı 2-1 yenen Galatasaray finale yükseldi.

6. Efsaneler Kupası'nı, FC Nürnberg'i finalde 2-0 yenen Galatasaray kazandı.

Turnuvayı Acun Medya üçüncü, FC Adler de dördüncü tamamladı.



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