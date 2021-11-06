YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

06.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvasında finalde FC Nürnberg ile karşılaşan Galatasaray, sahadan galip ayrılan takım oldu.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen "Efsaneler Kupası" turnuvası, Türk ve Alman eski futbolcuları bir araya getirdi.

Turnuvaya, kıdemli 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Galatasaray, SV Werder Bremen, Antalyaspor, FC Nürnberg, Hannover 96, FC Adler, Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları katıldı.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum, Mehmet Aurelio, Deniz Barış, Hasan Kabze'nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı da sahaya çıktı.

Grup maçlarının ardından yarı final maçlarında FC Adler'i penaltılarda 5-4 yenen FC Nürnberg ile Acun Medya'yı 2-1 yenen Galatasaray finale yükseldi.

6. Efsaneler Kupası'nı, FC Nürnberg'i finalde 2-0 yenen Galatasaray kazandı.

Turnuvayı Acun Medya üçüncü, FC Adler de dördüncü tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
Ironman Türkiye yarışları sona erdiIronman Türkiye yarışları sona erdi
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Arı Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.