6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı merak edildi. 6 Mayıs Cumartesi akşamı Survivor'da haftanın 1. ve ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hem ödülün sahibi olmak hem de eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor yarışmacıları günün sonunda konseyde bir ismi daha eleme potasına çıkarmak durumunda kaldı. İşte 6 Mayıs Cumartesi günü Surivor'da yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor Barış Telli adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu olmuştu. Yapılan sms oylaması sonucu Barış adaya veda etti. Bu akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra ilk isim belli olacak.

Acun Ilıcalı'nın sunacağı eleme konseyinde kaybeden takım, kendi aralarından bir arkadaşlarının ismini yazarak potaya sokacak. En fazla ismi yazılan yarışmacı Survivor ilk eleme adayı olacak.



