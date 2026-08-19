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Evlilik Güzeldir ilk tanıtım izle! ''Reytingi bol olsun''

TRT1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan "Evlilik Güzeldir" dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'in başrollerinde yer aldığı yeni dizinin ilk tanıtımı büyük ses getirdi. Evlilik Güzeldir'in tanıtımı kısa sürede sosyal medyada TT oldu.

Evlilik Güzeldir ilk tanıtım izle! ''Reytingi bol olsun''
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in heyecanla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in ilk teaserı yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'i buluşturan dizi ilk tanıtımla herkesi heyecanlandırmayı başardı.

Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı dizinin 7 Eylül Pazartesi ekrana gelmesi planlanıyor.

Evlilik Güzeldir ilk tanıtım izle! Reytingi bol olsun 1

Dizinin ilk tanıtımı büyük ses getirirken sosyal medyada; 'reytingi bol olsun', 'işte özlediğimiz aile dizisi', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

**EVLİLİK GÜZELDİR İLK TANITIM İZLE!

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU:
Nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini merkeze alan “Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

Evlilik Güzeldir ilk tanıtım izle! Reytingi bol olsun 2

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NE?
Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor.

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Fikret Kuşkan Hande Soral İlayda Alişan trt Evlilik Güzeldir dizisi
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