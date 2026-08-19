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Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti

Söke-Milas karayolunda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralılar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz'un da bulunduğu öğrenildi. Haberi alır almaz kardeşinin yanına koşan Umut Oğuz öğrendikleri karşısında isyan etti.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti
Öznur Yaslı İkier

Söke-Milas karayolunda dün sabah feci bir kaza yaşandı. Kazada yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilen kazada yaralılar arasında ünlü ismin kardeşinin de olduğu bilgisi verildi.

Yaralanan yolculardan birinin oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz olduğu açıklandı. İzmir'de yaşayan Okan Oğuz'un, Bodrum'da çekimleri gerçekleştirilen Daha 17 dizisinin ekibinde drone operatörü olarak görev yaptığı belirtildi.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti 1

Oğuz'un sabah saatlerinde dizi setine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği aktarıldı.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti 2

Kardeşinin Söke-Milas karayolundaki kazada yaralandığını öğrenen Umut Oğuz'un, olay sırasında oğluyla birlikte Alanya'da tatilde olduğu belirtildi. Ünlü oyuncu haberi alır almaz hemen kardeşinin yanına koştu.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Okan Oğuz'un vücudunda birden fazla kırık bulunduğu öğrenildi. Tedavisine başlanan Oğuz'un ameliyat edilmesinin planlandığı, operasyon öncesinde ise yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti 3

ÖĞRENDİKLERİ KARŞISINDA İSYAN ETTİ
Umut Oğuz olayın ardından peş peşe paylaşımlar yaparak duruma isyan etti. Oğuz ilk paylaşımında; ''Bir şoför direksiyonda uyuyor, bir sürü hayat altüst oluyor! Peki kim verecek giden canların hesabını? Kardeşimin çektiği acının, ağır yaralı insanların hesabını kim verecek Allah aşkına kim? Beynimden kor akıyor sabahtan beri! Kim bilir kaç şoför şu an uykusuz yolcu taşıyor, kim bilir daha ne canlar gidecek ucuz ucuza. Çok sorumsuzuz gerçekten çok!'' ifadelerini kullandı.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti 4

''BİRİLERİNİN CANINI YAKACAĞIM''
Daha sonra video çeken ünlü oyuncu şunları söyledi; ''Kardeşimi gördüm az önce, durumu kötünün iyisi. Çok saçma sapan şeyler var söylenecek ama bunların hepsini şu duygusal boyuttan geçtikten sonra konuşmak istiyorum. Ama birilerinin canını yakacağım.

Okan Oğuz Daha 17 için yola çıkmıştı! Abi Umut Oğuz kazanın detaylarını öğrenince isyan etti 5

Çünkü çok aşağılık şeyler var, insanların canını hiçe sayan bir sürü durum var. Aynı yoğun bakımda otobüsün muavini de yatıyor. Bir sürü şey anlattı bana. Bu süreç yeni başlıyor.''

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Umut Oğuz
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