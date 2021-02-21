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6 saat yanan atölye kullanılamaz hale geldi

21.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta ahşap eşya üretilen atölyede çıkan yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Uşak’ta ahşap eşya üretilen atölyede çıkan yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yüklü miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören Köy’ünde, Gülcan Çevirgen’e ait ahşap süs eşya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanları sevk edildi. Sabah saat 10.00’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılan yangın, atölyeyi kullanılmaz hale getirdi.
Ayrıca edinilen bilgilere göre aynı atölyenin deposunda da geçtiğimiz günlerde bir yangın çıkmıştı ve yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumanlardan etkilenmişti.

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