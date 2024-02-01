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Osmaniye'deki afet konutlarının yapımında depremzedeler de çalışıyor

AA AA
01.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının bir an önce teslim edilmesi için depremzedelerin de aralarında bulunduğu işçiler, yoğun çaba gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için yapımına başlanan 3 bin 875 konutun inşa süreci aralıksız sürüyor.

Hem depremi yaşayan hem de çevre bölgelerden gelerek konutların yapımında çalışan yaklaşık 600 işçi, günde iki vardiya halinde çalışıyor.

"DEVLETİN DESTEĞİYLE KISA SÜREDE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARTTIK"

Saha personeli amiri Erol Keskin (57), AA muhabirine, uykudan depremin şiddetiyle uyandığını, duvarların birbirine çarptığını gördüğünü söyledi.

Çok zor zamandan geçtiklerini aktaran Keskin, bir daha böyle bir felaket yaşamamak için dua ettiklerini dile getirdi.

Keskin, depremden sonra TOKİ'nin inşaat sahasında çalışmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi evler yapıyoruz, çok şükür rabbim bugünleri de gösterdi. Depremi yaşadım ama bir an önce bu evleri yetiştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bu konutları bir an önce bitirip, konteynerde kalan depremzedelerimizin evlerine kavuşması için mücadele veriyoruz. Devletimiz, milletimiz de yanımızda, sağ olsunlar. Bize verilen imkanlarla daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Depremi birebir yaşayan biri olarak söylüyorum, devletin desteğiyle kısa sürede çok iyi işler çıkarttık. Burada çalışmama rağmen, bu kadarını beklemiyordum. Bütün çalışan arkadaşlarımızla konutların yetişmesi için canla başla mücadele ediyoruz."

"BENİM BAYRAMIM DEPREMZEDELERİN EVİNE GİRDİĞİ GÜN OLACAK"

Deprem konutlarında çalışan elektrik teknikeri Aslan Yasavul, depremi haber aldığında Ankara'da olduğunu, gönüllü olarak Kahramanmaraş ve Hatay'da konteynerlerin kurulması için çalıştığını ifade etti.

Depremzedelerin sıcak bir yere kavuşması için büyük bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Yasavul, "Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz hepsinin kayıpları çok, insanların acılarını, kayıplarını yakından gördüm. O günden itibaren daha fazla daha çalışmam gerektiğini hissettim. Yani kendimden vazgeçtim, aklıma ilk gelen onlar." diye konuştu.

Yasavul, depremzedeler için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir nebze desteğimiz olsun diye uğraşıyoruz. Onların kimisi annesini, babasını, kimisi yavrularını kaybetti. Bayramlarda izin almak falan aklımızın ucundan geçmedi. 'Bayram var, evimize gidelim, ailelerimize kavuşalım.' düşüncesi hiç olmadı. İlk etapta biz depremzedelerin önce sıcak bir yuvası olsun istiyoruz. Onları mutlu gördüğümüzde, biz daha mutlu oluyoruz. Benim bayramım depremzedelerin evine girdiği gün olacak"

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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ Osmaniye çalışma konteyner

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Hamedoglu eczanesi
Merkez
Toprakkale eczanesi
Toprakkale
Savrun eczanesi
Kadirli
Uğur eczanesi
Bahce
Bayazitoğlu eczanesi
Kadirli
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