SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maçın galibi Arkas Spor

6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maçın galibi Arkas Spor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

TSYD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti.

6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maçın galibi Arkas Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvasını bu yıl 6. kez düzenledi. 6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün oynanan Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş maçı ile başladı. Turnuvada ilk maçın galibi 3-1’lik skorla Arkas Spor oldu. İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde yapılan mücadelenin setleri 27-29, 25-17, 25-13 ve 25-22 sonuçlandı. Turnuvanın ilk karşılaşması öncesinde 11 yıldır Arkas Spor’da aralıksız görev yapan Antrenör Glenn Hoag’a Türk voleyboluna katkılarından dolayı TSYD İzmir Şubesi adına Asbaşkan Gökhan Özyurtlu tarafından plaket takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
MotoGP'nin 5. etabını kazanan isim belli olduMotoGP'nin 5. etabını kazanan isim belli oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su...
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su...
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Efsane isim ringe geri dönüyor
Efsane isim ringe geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
Usain Bolt koronavirüse yakalandı!
6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maçın galibi Arkas Spor
İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maç Arkas'ın
Mehmet Demirkol beIN Sports'a veda etti
Ünlü yorumcu, beIN Sports'tan ayrıldı!
MotoGP'nin Avusturya'daki 5. etabını Miguel Oliveira kazandı
MotoGP'nin 5. etabını kazanan isim belli oldu
Halter Federasyonu'nda 6 teknik kurul üyesinin istifa etti
Halterde art arda istifalar
Milli motosikletçi Deniz Öncü kaza yaptı
Milli motosikletçi kaza yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.