6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ilk maçın galibi Arkas Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvasını bu yıl 6. kez düzenledi. 6. Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün oynanan Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş maçı ile başladı. Turnuvada ilk maçın galibi 3-1’lik skorla Arkas Spor oldu. İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde yapılan mücadelenin setleri 27-29, 25-17, 25-13 ve 25-22 sonuçlandı. Turnuvanın ilk karşılaşması öncesinde 11 yıldır Arkas Spor’da aralıksız görev yapan Antrenör Glenn Hoag’a Türk voleyboluna katkılarından dolayı TSYD İzmir Şubesi adına Asbaşkan Gökhan Özyurtlu tarafından plaket takdim edildi.
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