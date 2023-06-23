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6 yaşında 'dünyanın en güzel kızı' unvanını aldı! Thylane Blondeau annesiyle pozunu paylaşınca...

23.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan ünlü model Thylane Blondeau, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşıyor. 22 yaşında olan güzel isim son olarak annesiyle pozunu paylaşınca sosyal medyada yorum yağdı.

6 yaşında 'dünyanın en güzel kızı' unvanını aldı! Thylane Blondeau annesiyle pozunu paylaşınca...

Thylane Blondeau daha küçücük bir kızken popüler oldu. 6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alınca herkesin hafızasına kazındı. Şimdilerde 22 yaşında olan ünlü güzel, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Thylane Blondeau, paylaştığı son gönderiler ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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Güzel model son olarak annesiyle pozunu paylaştı. "Hayatımın aşkı" notuyla paylaşım yapan dünyanın en güzel kızına yorum ve beğeni yağdı.

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Thylane Blondeau'nun annesini görenler "Güzelliği annesindenmiş", "Anne de abla gibi maşallah" yorumları geldi.

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