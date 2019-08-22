60 evin kapısına eski televizyon bırakan gizemli adam!

“Rüyalar ülkesi” olarak adlandırılan Amerika pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan bir ülke. Genellik dış siyaseti ile gündeme gelen Amerika, zaman zaman yaşanılan şiddet ve gösteri olaylarıyla da anılıyor. Bu defa ise Virginia eyaletinde meydana gelen garip olay haberlere konu oldu. Virginia eyaletinin Henrico bölgesinde, kafasına televizyon şeklinde bir başlık geçiren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 60 evin kapısının önüne eski bir televizyon bıraktı.

KAFASINA DA ESKİ BİR TELEVİZYON GEÇİRMİŞ

Geçtiğimiz günlerde ise Virginia eyaletinde yaşanan olay son derece garip olduğu için hem yerel hem uluslararası basında kendine yer buldu. Virgina eyaletinin Henrico bölgesinde gece saatlerinde bir adam yaklaşık 60 evin kapısına eski televizyonlar bıraktı. Kafasına da eski bir televizyon geçiren adamın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

'AMAÇSIZ BİR ŞAKA'

Ev sahipleri ise sabah karşılaştıkları görüntüler karşısında oldukça şaşırdı. Açıklama yapan bir ev sahibi; “TV Noel Baba olarak bilinmek istiyor. Bunun arkasında başka hiçbir sebep göremiyorum. Yalnızca amaçsız bir şaka. Eski, tüplü, 13 inçlik bir televizyonumuz oldu” ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YIL DA 20 EVİN KAPISINA BIRAKMIŞ'

Öte yandan olayı araştıran polisler, farklı bölgelerde de evlerin kapılarına televizyon bırakıldığını belirttiler. Ayrıca aynı olayın Virginia’da geçen yıl da yaşandığını ve yaklaşık 20 evin kapısına televizyon bırakıldığı öğrenildi. Henüz gizemli adamın, bu eylemi neden yaptığı bilinmiyor.

