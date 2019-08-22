Mynet Trend

60 evin kapısına eski televizyon bırakan gizemli adam!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Amerika’nın Virginia eyaletinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı.

“Rüyalar ülkesi” olarak adlandırılan Amerika pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan bir ülke. Genellik dış siyaseti ile gündeme gelen Amerika, zaman zaman yaşanılan şiddet ve gösteri olaylarıyla da anılıyor. Bu defa ise Virginia eyaletinde meydana gelen garip olay haberlere konu oldu. Virginia eyaletinin Henrico bölgesinde, kafasına televizyon şeklinde bir başlık geçiren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 60 evin kapısının önüne eski bir televizyon bıraktı.

KAFASINA DA ESKİ BİR TELEVİZYON GEÇİRMİŞ

Geçtiğimiz günlerde ise Virginia eyaletinde yaşanan olay son derece garip olduğu için hem yerel hem uluslararası basında kendine yer buldu. Virgina eyaletinin Henrico bölgesinde gece saatlerinde bir adam yaklaşık 60 evin kapısına eski televizyonlar bıraktı. Kafasına da eski bir televizyon geçiren adamın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

'AMAÇSIZ BİR ŞAKA'

Ev sahipleri ise sabah karşılaştıkları görüntüler karşısında oldukça şaşırdı. Açıklama yapan bir ev sahibi; “TV Noel Baba olarak bilinmek istiyor. Bunun arkasında başka hiçbir sebep göremiyorum. Yalnızca amaçsız bir şaka. Eski, tüplü, 13 inçlik bir televizyonumuz oldu” ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YIL DA 20 EVİN KAPISINA BIRAKMIŞ'

Öte yandan olayı araştıran polisler, farklı bölgelerde de evlerin kapılarına televizyon bırakıldığını belirttiler. Ayrıca aynı olayın Virginia’da geçen yıl da yaşandığını ve yaklaşık 20 evin kapısına televizyon bırakıldığı öğrenildi. Henüz gizemli adamın, bu eylemi neden yaptığı bilinmiyor.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
İran'da bunu üretmek artık yasak!İran'da bunu üretmek artık yasak!
Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kameradaUçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Amerika televizyon ilginç olaylar

En Çok Okunan Trend Haberler

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!

Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Kritik uyarı: Yer yer çok kuvvetli yağışlara dikkat

Kritik uyarı: Yer yer çok kuvvetli yağışlara dikkat

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzayda bir ilk: İnsansı robot Fedor!

Uzayda bir ilk: İnsansı robot Fedor!

İran'da bunu üretmek artık yasak!

İran'da bunu üretmek artık yasak!

Uçak okyanusa düştü! Kurtarılma anları kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Ukrayna'da sürücü, polisi yolda böyle sürükledi

Polisi yolda böyle sürükledi

Tokat'ta alt katında ses duyan yönetmen hemen yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Şiddetli rüzgarda uçan 150 şişme yatağın rüzgarla dansı

Görenleri gülümseten görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.