600 yıllık sanat yeniden hayat buldu

Tokat’ta 600 yıllık bir geçmişe sahip olan yazmacılık kültürü, yangının izlerinin silindiği sitede yeniden hayat buldu.

Tokat’ta yaklaşık 9 ay önce çıkan yangında büyük zarar gören yazmacılar sitesinde onarım çalışmaları 6 ayda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 milyon lira İl Özel İdaresine katkısı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla zarar gören iş yerleri yenilendi. Sitenin açılışı Tokat protokolünün katılımı ile açık havada törenle yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangında yaraların sarılarak yazmacılar sitesinin eskisinde daha güzel bir hale getirildiğini kaydetti. Tokat’ta, yazmacılığın 600 yıllık bir gelenek olduğuna işaret eden Başkan Eroğlu, “Yazmacılık, 15. yüzyıldan itibaren Tokat’ta ete kemiğe bürünen Tokat’la birlikte marka olmuş el sanatı. Belki önceki yıllarda büyüklerimizin, eşlerimizin, annelerimizin başındaki yazma iken bugün baktığımızda yazma bir taraftan fular, bir taraftan kıyafet şeklinde, diğer taraftan sofra bezi şeklinde birçok yönde insanların kullandığı bir ürün haline gelmiş. ‘Tokat’ denilince akla gelen birkaç başlıktan birisi olmuş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esnafın yaralarının sarılması adına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Eroğlu, el birliği ile yazmacıların yanın yaklaşık 2.5-3 milyon liraya yenilendiğini sözlerine ekledi.