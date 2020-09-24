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600 yıllık sanat yeniden hayat buldu

TOKAT HABERLERİ  | 24.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Tokat’ta 600 yıllık bir geçmişe sahip olan yazmacılık kültürü, yangının izlerinin silindiği sitede yeniden hayat buldu.Tokat’ta yaklaşık 9 ay önce çıkan yangında büyük zarar gören yazmacılar sitesinde onarım çalışmaları 6 ayda tamamlandı.

Tokat’ta 600 yıllık bir geçmişe sahip olan yazmacılık kültürü, yangının izlerinin silindiği sitede yeniden hayat buldu.
Tokat’ta yaklaşık 9 ay önce çıkan yangında büyük zarar gören yazmacılar sitesinde onarım çalışmaları 6 ayda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 milyon lira İl Özel İdaresine katkısı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla zarar gören iş yerleri yenilendi. Sitenin açılışı Tokat protokolünün katılımı ile açık havada törenle yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangında yaraların sarılarak yazmacılar sitesinin eskisinde daha güzel bir hale getirildiğini kaydetti. Tokat’ta, yazmacılığın 600 yıllık bir gelenek olduğuna işaret eden Başkan Eroğlu, “Yazmacılık, 15. yüzyıldan itibaren Tokat’ta ete kemiğe bürünen Tokat’la birlikte marka olmuş el sanatı. Belki önceki yıllarda büyüklerimizin, eşlerimizin, annelerimizin başındaki yazma iken bugün baktığımızda yazma bir taraftan fular, bir taraftan kıyafet şeklinde, diğer taraftan sofra bezi şeklinde birçok yönde insanların kullandığı bir ürün haline gelmiş. ‘Tokat’ denilince akla gelen birkaç başlıktan birisi olmuş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esnafın yaralarının sarılması adına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Eroğlu, el birliği ile yazmacıların yanın yaklaşık 2.5-3 milyon liraya yenilendiğini sözlerine ekledi.

"Yazmacılık denilince akla Tokat geliyor"
Milletvekillerinin konuşmasının ardından kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı da konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı Yazmacılığı bir değer milletin ortak hafızası, kültür olarak gördüklerini belirten Vali Balcı, “Milletleri millet yapan kültürleri, sanatlarıdır. Yazmacı esnafımız aynı zamanda bir sanatkardır. Yazmacılık bana göre Türk milletinin de ortak değeri. Yazmacılık denilince Tokat akla geliyor. Bu nedenle sahip çıkıyoruz, önemsiyoruz. İşin özü Yazmacılık sadece Tokat’ın değil Türkiye’nin bir kültürüdür” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardında dualarla kurdele kesilerek yazmacılar sitesinin açılışı yapıldı.

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