61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme’den başlayacak

İzmir’in Çeşme ilçesinde başlayarak Ankara’ya uzanacak olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın start alacak. Dünyanın önde gelen bisikletçilerini bir araya getiren organizasyonda 27 ülkeden 161 sporcu mücadele edecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme’den başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takvimindeki yarış, Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olma özelliğini taşıyor. 26 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TUR 2026 kapsamında, 8 gün ve 8 etap boyunca toplam bin 133,5 kilometrelik parkur geçilecek. Organizasyonda 23 takımdan 27 ülkeyi temsil eden 161 bisikletçi yer alacak. Yarışmacılar 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60’tan fazla yerleşim yerinden geçerek mücadeleyi tamamlayacak.

TÜRK TAKIMLARI SAHNE ALIYOR

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme’den başlayacak 1

Uluslararası yarışmacıların etap zaferleri için pedal çevireceği organizasyonda, Türk takımları da yer alacak. İstanbul Team ve Spor Toto Cycling Team’in yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Spor ile tarihinde ilk kez bu seviyede bir organizasyona katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da yarışta boy gösterecek.

İLK ETAP ÇEŞME’DEN SELÇUK’A

Organizasyonun açılış etabı, yarın saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden başlayarak Selçuk Kalesi önünde sona erecek. Yarış, saat 12.30 ila 14.30 arasında televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, sporseverler 3 Mayıs günü Ankara’da sona erecek olan etkinlik boyunca etapların başlangıç ve bitiş noktalarında sporculara destek olmaya davet edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası! İmzayı atıyorFenerbahçe'den Lewandowski bombası! İmzayı atıyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ligde ‘dalya’ diyecekSergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ligde ‘dalya’ diyecek
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

