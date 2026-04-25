Mika Raun Can tahliye edildi! Video çekip yayınladı: 'Yeni başlangıçlara...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak tarihinde tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun'un tahliye edildiği ortaya çıktı.

Mika Raun, 31 Ocak 2026'da "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen fenomen kendisinin iyi olduğu mesajını verdi.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Biliyorsunuz, uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Çok şükür şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım. Yeni başlangıçlara niyet ediyorum."

SON VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mika Raun Can, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı.

Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.