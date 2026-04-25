Fenerbahçe'den Lewandowski bombası! İmzayı atıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle geldi. Barcelona ile yol ayrımında olan Lewandowski ile görüşen sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Barcelona'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Robert Lewandowski'nin Avrupa'dan birçok talibinin olduğu ve sözleşme tekliflerini değerlendirmeye alacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin de şimdiden düğmeye basıp Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile önümüzdeki günlerde yüz yüze bir toplantı yapacağı ifade edildi. Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bilinen Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'nin olası teklifini kabul edeceği gelen haberler arasında...
Barcelona'dan yıllık 20 milyon Euro kazanan Robert Lewandowski'ye 10 milyon Euro önerecek Fenerbahçe, Polonyalı golcünün sözleşmesini ise 2 yıl olarak ayarlayacak.
