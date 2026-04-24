Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye 3. Lig Yükselme Play Off 1. Tur maçında Balıkesirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Maçın henüz 9. dakikasında Eskişehirspor kalecisi Bora Göymen'in yaptığı hata kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

BİLGİSAYAR OYUNLARINDA BİLE ZOR OLUR!

Balıkesirspor savunmasının uzun gönderdiği top yerden sekince zamanlama hatası yapan Eskişehirspor kalecisi bir anlık olarak topun nerede olduğunu anlayamadı. Arkaya doğru koşmaya başlayan Bora Göymen'in sırtına çarpan top Ahmet Necat Aydın'ın önünde kaldı ve kariyerinin en basit gollerinden birini kaydetti.

Balıkesirspor sahalarda ender görülebilecek bir golle öne geçiyor!



Eskişehirspor kalecisinin inanılmaz hatasını Necat Aydın affetmedi! pic.twitter.com/hw50NxtvaS — Tivibu Spor (@tivibuspor) April 24, 2026

O ANLAR PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yüz yılda bir yaşanacak bu talihsiz pozisyon kısa süre içinde tüm sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.