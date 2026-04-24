Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye 3. Lig Yükselme Play Off 1. Tur maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Eskişehirspor kalecisi Bora Göymen'in hatası sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen

Türkiye 3. Lig Yükselme Play Off 1. Tur maçında Balıkesirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Maçın henüz 9. dakikasında Eskişehirspor kalecisi Bora Göymen'in yaptığı hata kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

BİLGİSAYAR OYUNLARINDA BİLE ZOR OLUR!

Balıkesirspor savunmasının uzun gönderdiği top yerden sekince zamanlama hatası yapan Eskişehirspor kalecisi bir anlık olarak topun nerede olduğunu anlayamadı. Arkaya doğru koşmaya başlayan Bora Göymen'in sırtına çarpan top Ahmet Necat Aydın'ın önünde kaldı ve kariyerinin en basit gollerinden birini kaydetti.

O ANLAR PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Yüz yılda bir yaşanacak bu talihsiz pozisyon kısa süre içinde tüm sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Kadıoğlu dünya devine transfer oluyor! Hem de 60 milyon EuroFerdi Kadıoğlu dünya devine transfer oluyor! Hem de 60 milyon Euro
Galatasaray, Ümit Akdağ transferini bitirmek üzere!Galatasaray, Ümit Akdağ transferini bitirmek üzere!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

