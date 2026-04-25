Mauro Icardi'nin Galatasaray aşkı bitiyor mu? Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'da sakatlıktan iyi şekilde dönemeyen ve yer yer taraftarın tepkisini alan Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli golcü hakkında menajerinden resmi açıklama geldi.

"ŞU AN HİÇBİR ŞEY NET DEĞİL"

Ajansspor'a özel açıklamalarda bulunan menajer Pino, Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili gelen sorular üzerine kaçamak yanıtlar verdi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Sözleşme uzatma görüşmelerine dair net bir tablo çizmeyen Pino, "Bu konuda net konuşamam. Süreç devam ediyor. Şu anda hiçbir şey belli değil." ifadelerini kullanarak ayrılık ihtimallerine de açık kapı bıraktı.