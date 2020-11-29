MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 62 yaşındaki Sharon Stone pozuyla olay oldu

62 yaşındaki Sharon Stone pozuyla olay oldu

29.11.2020 08:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
62 yaşındaki Sharon Stone pozuyla olay oldu

Yıllara meydan okuyan 62 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sharon Stone, arka planında Marilyn Monroe'nun fotoğrafının asılı olduğu bir odada verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Sharon Stone pozuyla olay oldu.

Temel İçgüdü filmiyle dünya üzerinde milyonlarca hayrana ulaşan ünlü oyuncu Sharon Stone, Instagram paylaşımlarıyla hâlâ adından söz ettirmeye devam ediyor.

Stone arka planında Marilyn Monroe'nun fotoğrafının asılı olduğu bir odada verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Sharon Stone, yayınladığı gönderiye şu notu düştü: "Arkadaşım ve başarılı stilist Paris Libby, bunu bana bugün gönderdi. 62 yaşında hala modellik yapabildiğim için sadece şaşkın değil, minnettarım da..."

36196288-0-image-a-2716065339746899562813105fc229212e9ce

Ünlü aktrisin, stilist Libby Paris'i etiketlediği gönderiye beğeni ve yorum yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Öpüşme videosu sonrası fena dalga geçtiler! Öpüşme videosu sonrası fena dalga geçtiler!
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyorBarış Akarsu’nun hayatı film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

İlginizi Çekebilir

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Diğer Haberler

Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

Aşkını itiraf etti! 'Korkuyorum'

Mini etek açıklamasıyla olan olan Öykü Çelik kendini böyle savundu! 'Kendimi eleştirdim'

'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...' Yeni açıklama

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Öpüşme videosu sonrası fena dalga geçtiler!

Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

Parti parti gezdi korona oldu! Bakın ne dedi

Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.