62 yaşındaki Sharon Stone pozuyla olay oldu

Temel İçgüdü filmiyle dünya üzerinde milyonlarca hayrana ulaşan ünlü oyuncu Sharon Stone, Instagram paylaşımlarıyla hâlâ adından söz ettirmeye devam ediyor.

Stone arka planında Marilyn Monroe'nun fotoğrafının asılı olduğu bir odada verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Sharon Stone, yayınladığı gönderiye şu notu düştü: "Arkadaşım ve başarılı stilist Paris Libby, bunu bana bugün gönderdi. 62 yaşında hala modellik yapabildiğim için sadece şaşkın değil, minnettarım da..."

Ünlü aktrisin, stilist Libby Paris'i etiketlediği gönderiye beğeni ve yorum yağdı.



