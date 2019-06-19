63 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Şimdlerde görenlerin tanıyamadığı 33 yaşındaki Jana, pek çok kez diyet yaparak kilo vermeyi denese de başarısız olmuştu. Doktorlardan yardım alarak kendisi için doğru diyeti bulmayı başaran Jana, bakın artık nasıl görünüyor...

Jana Parks yemek yemeyi oldukça fazla seviyordu. Yıllar geçtikçe daha çok kilo aldı.

Parks, gün içinde fast food ve sağlıksız yiyecekler tüketiyordu.

Jana Parks bu düzensiz ve sağlıksız yeme alışkanlığı nedeniyle 140 kiloya ulaştı.

Bir süre sonra genç kadın, vücudunun 70 yaşındaki birisi gibi göründüğünü düşünmeye başladı.

Bu durumdan endişe duymaya başlayan Jana Parks, zayıflamaya karar verdi.

Genç kadın "Yemek bana mutluluk veriyordu ve bu nedenle günlük hayatımda mutlu olmak istediğimde yemek yiyordum" dedi. Parks, bu nedenle de çok kilo aldığını da vurguladı.

Kilolları nedeniyle ilişkisinde de sorun yaşayan Parks, evlenmeyi düşündüğü kişiden ayrılmış.

140 kiloluk bir vücudun eklemlere baskısının çok kötü olduğunu ve türlü zorluklara sebebiyet verdiğini söyleyen Parks, kilo verme kararı almasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

2016 yılında tartıya çıktığında 140 kiloyu gördüğünü belirten genç kadın gerekli işlemlere başlamış.

Genç kadın hemen kolları sıvadı ve ilk iş olarak yeme alışkanlığını değiştirdi.

Çok sayıda diyet programı araştırmış ve sonunda kendine uygun olanını bulmuş. Uzmanlar eşliğinde 'Ketogenic' diyet uygulamış.

Eskiden kahvaltılarında şekerli kahve ve tuzlu sandviç tüketen Parks, gün içinde de fast food yiyecekler tercih ediyordu.

Bu tarz yiyecekleri eser miktarda tüketmeye başladı, içeceklerinde şeker alımını bıraktı.

Parks, hazır kahve almayı azaltmış ve bol bol sebze ve meyve yemeye başlamış.

Avakado, salatalık ve karnabahar onun favori besin maddeleri haline gelmiş. Birçok yemekte bunları kullanmış.

Parks, iki haftanın ardından 6 kilo vermiş ve bunu gördüğünde çok mutlu olmuş.

Parks, ilk iki haftanın çok zor geçtiğini, baş ağrısı yaşadığını ifade etti.

Fakat kilo verdiğini gördüğündeki his onu daha da çok teşvik etmiş. Zaten sonraki zamanlarda alışmış ve artık ağrı sızı çekmemiş.

Diyetine uygun hareket eden Jana Parks tam 63 kilo verdi ve yepyeni bir görünüme kavuştu.

Genç kadın vücudunu daha çok sevmeye başlamış ve özgüvenini geri kazanmış.