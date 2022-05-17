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64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

17.05.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde Can rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Fazla kilolarından kurtulan Kaygılaroğlu, fit görünümüyle ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu bakın kim çıktı.

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

Geçtiğimiz yıllarda 140 kiloya kadar ulaşan Uraz Kaygılaroğlu doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip 76 kiloya kadar gerilemişti. Şimdilerde rol aldığı dizi haricinde konuk olduğu programlarla da ekranlarda kendisini sık sık gösteren Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Uraz Kaygılaroğlu 2014-2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli kaldı. İkilinin bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor.

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla da gündemde adından söz ettiriyor.

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

34 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu tiyatroya lise yıllarındayken başlamış. Lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden almış.
64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

Oyunculuğa 'Milyonda Bir' isimli dizide Berke rolüne hayat vererek adım atan Kaygılaroğlu kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film, reklam projelerinde yer aldı.
64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Kaygılaroğlu'nun sunuculuk deneyimi de bulunuyor.

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş


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Uraz Kaygılaroğlu
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