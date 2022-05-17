64 kilo veren Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş

Geçtiğimiz yıllarda 140 kiloya kadar ulaşan Uraz Kaygılaroğlu doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip 76 kiloya kadar gerilemişti. Şimdilerde rol aldığı dizi haricinde konuk olduğu programlarla da ekranlarda kendisini sık sık gösteren Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Uraz Kaygılaroğlu 2014-2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli kaldı. İkilinin bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ile yaptığı paylaşımlarla da gündemde adından söz ettiriyor.

34 yaşındaki Uraz Kaygılaroğlu tiyatroya lise yıllarındayken başlamış. Lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden almış.



Oyunculuğa 'Milyonda Bir' isimli dizide Berke rolüne hayat vererek adım atan Kaygılaroğlu kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film, reklam projelerinde yer aldı.



Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Kaygılaroğlu'nun sunuculuk deneyimi de bulunuyor.



