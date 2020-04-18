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65 yaş üstü yakayı kaza yapınca ele verdi

AYDIN HABERLERİ  | 18.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan 65 yaş üstü vatandaşa sokağa çakma kısıtlamasına uymamaktan da ceza yazıldı.Kaza Davutlar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi.

65 yaş üstü yakayı kaza yapınca ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan 65 yaş üstü vatandaşa sokağa çakma kısıtlamasına uymamaktan da ceza yazıldı.
Kaza Davutlar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. yönetimindeki 09 JH 262 plakalı otomobili ile Yaşatan Sitesi’nden caddeye çıkmak isterken, Murat Y. yönetimindeki 09 AAN 955 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Y. tedavisi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri Mehmet G.’nin 65 yaş üstü olduğunu tespit etti. Mehmet G.’ye “Sokağa çıkma kısıtlamasına uymama” suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

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