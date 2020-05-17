65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı'nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece evde kalmaları istendi.

- Kayseri

Kayseri'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkarıyor.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüşe çıkarken, kimi de kentin meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.