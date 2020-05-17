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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

SİVAS HABERLERİ  | 17.05.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yürüyüş yaptı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

77 yaşındaki Mevlüde Koç, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine tanınan sürede Ethembey Parkı'nda zaman geçireceğini belirten Koç, koronavirüsten ülkenin biran önce kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece evde kalmaları istendi.

- Kayseri

Kayseri'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar da serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkarıyor.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüşe çıkarken, kimi de kentin meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Yenimahalle Meydanı'nda bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Polis ekipleri, meydanda toplanan ve zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal eden yaşlıları uyardı.

82 yaşındaki Mehmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalnız yaşadığını, günlerdir evde olduğunu ifade etti.

18.00'e kadar dışarda gezeceğini aktaran Yiğit, "Allah hapiste olanlara yardım etsin. Eşimin mezarı Yozgat'ta ziyaret etmek istiyorum, Yozgat'a gidemiyorum. Bugün de dışarı çıktım açık yer bulursam torunlara şeker filan alayım istiyorum." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de de yaşlılar, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Meydanların yanı sıra özellikle Terme Caddesi'nde yoğunluk gözlendi.

Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimisi de ATM'lerden maaşlarını çekti.

Bazı yaşlılar ise çocukları ve torunları ile dolaştı.

66 yaşındaki Mehmet Yılmaz, maske takarak sokağa çıktığını, halk pazarına giderek alışveriş yapacağını söyledi.

Evde çok sıkıldığını anlatan Yılmaz, "Pazardan sonra biraz dolaşacağım. Sonra da markete uğrayacağım." dedi.

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