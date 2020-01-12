YURTHABER
  4. 65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor

65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

65 yaşındaki Ali Ekber Özbulduk, hantington hastalığı nedeniyle yatalak olan çocuklarının bütün bakımlarını kendisinin yaptığını belirterek, "Bakmak bana zor gelmiyor ama bir yardım eli uzatılmasını bekliyorum" dedi.Genetik bir hastalık olan ve nöronların yapısını bozan, kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal beceri kaybı ve zihinsel yaşlanmaya sebep olan ölümcül hastalık Hantington’a yakalanan 40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal’a bakan Ali Ekber Özbulduk, hem hastalıkla hem de yaşam şartları ile mücadele ediyor.Muasar’ın liseyi bitirdikten sonra, Ünsal’ın ise evlenerek bir çocuk sahibi olduktan sonra Hantington hastalığına yakalandığını anlatan Ali Ekber Özbulduk, "Çocuklarım 2006 yılında bu Hantington hastalığına yakalandı.

65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor

65 yaşındaki Ali Ekber Özbulduk, hantington hastalığı nedeniyle yatalak olan çocuklarının bütün bakımlarını kendisinin yaptığını belirterek, "Bakmak bana zor gelmiyor ama bir yardım eli uzatılmasını bekliyorum" dedi.
Genetik bir hastalık olan ve nöronların yapısını bozan, kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal beceri kaybı ve zihinsel yaşlanmaya sebep olan ölümcül hastalık Hantington’a yakalanan 40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal’a bakan Ali Ekber Özbulduk, hem hastalıkla hem de yaşam şartları ile mücadele ediyor.
Muasar’ın liseyi bitirdikten sonra, Ünsal’ın ise evlenerek bir çocuk sahibi olduktan sonra Hantington hastalığına yakalandığını anlatan Ali Ekber Özbulduk, "Çocuklarım 2006 yılında bu Hantington hastalığına yakalandı. 2013 yılından beri de yatalaklar. Temizliklerini, traşlarını ve yemeklerini ben kendim yaparak bakıyorum. Bazen diğer çocuklarım gelerek destek oluyor" diye konuştu.
Aylık 500 TL kira ödedikleri evde yatalak olan iki çocuğuna bakmanın kendisi açısından zor olmadığını belirten Özbulduk, Muasar ve Ünsal’ı kaldırabildiğini, özel ihtiyaçlarını tek başına yapabildiğini anlatarak, "İl Sağlık Müdürlüğü hastaneye gitme ve tedavi konularında yardımcı oluyor. Ancak geçimimizi sağlamak için bize yine de bir yardım eli uzatılmasını istiyoruz. Ayrıca bu hastalığın bir tedavisi varsa bu konuda da bize yardımcı olunmasını bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

65 yaşında yatalak iki çocuğuna bakan baba yardım eli uzatılmasını bekliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Kayseri Süper Amatör Küme 15.HaftaKayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta
Kayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyorKayseri Şeker’e olan güven her geçen gün artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı  

Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı  

AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu

AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:05

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.