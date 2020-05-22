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65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

BURSA HABERLERİ  | 22.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

Bursa'da iki aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 65 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvuran R.Ş'ye Kovid-19 ön tanısı konuldu.

Yoğun bakım ünitesine alınan hasta, buradaki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde servise çıkarıldı.

Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, hastanın bir ayını solunum cihazına bağlı geçirdiğine işaret ederek, "10 gündür solunum cihazından ayrı. Hastanın öncesine ait sadece istemik kalp hastalığı vardı. Takipleri sırasında akciğer damarlarının birinde tıkanıklık tespit ettik. Bütün tedavilerimize cevap aldık ve hastayı sağlıklı şekilde kliniğe götürdük." ifadelerini kullandı.

R.Ş. de hastaneye geldiğinde çok halsiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi rahatlıkla konuşabiliyorum. Belki de bir gün sonra ayağa kalkacağım. Eskisine kıyasla kendimi harika hissediyorum. Hastalığımın ne olduğunu buraya gelince öğrendim. Öğrendikten sonra makineye bağlanmam beni biraz korkuttu. İnsanların başına gelmeden önce vücut işaret veriyor. Bu işaretleri iyi görmemiz, dikkat etmemiz lazım."

Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ifade eden R.Ş, tedavisinde emeği geçen tüm doktorlara, hemşirelere ve hastane personeline teşekkürlerini iletti.

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