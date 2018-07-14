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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen maçta Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlama da yenerek son 16'ya kaldı.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sarayiçi Er Meydanı'nda birinci turu geçen pehlivanlar ikinci tur kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz'in rakibi oldu. Başpehlivan Recep Kara ise Hasan Tuna'ya rakip oldu. Kurallar gereği son 16'yı belirlemek için Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çıktı.

Oldukça zorlu geçen ikinci tur müsabakalarında 30 dakikalık normal sürede Şaban Yılmaz, rakibi Ali Altun'u, Serhat Balcı, Ali Rıza Kaya'yı, Recep Kara ise güreşi bırakan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Hasan Tuna'yı yenerek üst tura çıktı. Cazgır Şükrü Kayabaş, pehlivan Hasan Tuna'nın son güreşini yaptığını ve güreşi bıraktığını duyurdu. Ardından Recep Kara ve Hasan Tuna el ele tribünleri selamladı.

BALABAN, YİNE PUANLAMADA KAZANDI
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında normal sürede yenişemeyen diğer pehlivanların müsabakası ise puanlama bölümüne kaldı. Erken final olarak nitelendirilen güreşte geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, normal sürede yenemediği Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlamada yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Puanlama bölümünde Nedim Gürel, güreşi bırakan Süleyman Aykırı'yı geçti. Pehlivanlardan Hüseyin Gümüşalan rakibi Ramazan Bircan'ı Hamza Köseoğlu Şahali Kurt'u, Mustafa Kemal Karaboğa ise Ali Yanatmaya'yı yendi. Ünal Karaman, rakibi Okan Alican'ı yenerken, Salih Erinç, Mustafa Batu'yu, Orhan Okulu ise zorlu mücadele de Hasan Cengiz'i yenerek adını son 16'ya yazdırdı.


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