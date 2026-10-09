Süper Lig'den ayrılıp Rusya'ya gitti! Ateş püskürdü: 'Yemekler kötü, restoranlar berbat'

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile yollarını ayıran Rus forvet German Onugkha, Türkiye'deki deneyimleri hakkında konuştu. Özellikle Kayseri'de yaşadıklarından memnun kalmadığını belirten futbolcunun, kentteki fiyatlar ve kendisine yönelik tutum hakkındaki sözleri gündem oldu.

ONUGKHA'DAN KAYSERİ İÇİN SERT SÖZLER

Türkiye'deki yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan German Onugkha, özellikle Kayseri'de yaşadıklarından şikayet etti. Rus futbolcu, "Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade." dedi.

Kayseri'de aradığı bazı ürünleri bulamadığını anlatan Onugkha, hindistan cevizi suyunu örnek gösterdi. Birkaç yıldır bu içeceği tükettiğini ve toparlanmasına yardımcı olduğunu söyleyen futbolcu, "Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da ise kolayca bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"YEMEK KALİTESİ KÖTÜ, RESTORANLAR BERBAT"

Kayseri'deki restoranları ve ulaşım imkanlarını da eleştiren Onugkha, kentteki yaşamdan hoşlanmadığını dile getirdi.

Rus futbolcu, "Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar!" diye konuştu.

"FUTBOLCU OLDUĞUNUZU GÖRÜNCE KASTEN DOLANDIRIYORLAR"

Alışveriş sırasında futbolcu olduğunun anlaşılmasıyla fiyatların değiştiğini öne süren Onugkha, yaşadığını iddia ettiği durumları örneklerle anlattı.

Rus forvet, "Bir şey almak için pazara gidiyorsunuz ve yaklaşık olarak fiyatını biliyorsunuz. Orada futbolcu olduğunuzu görüyor ve kasten futbolcuları dolandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Daha önce futbolcularla çalışan bir şoförle ilgili yaşadıklarını da aktaran Onugkha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya da başka bir örnek: Eskiden futbolcularla çalışan bir şoförüm vardı. Ne kadar kazandığını biliyordum, ayda 1300 euro. Mülakatta ne kadar kazandığını sordum ve 1600 dedi. Neden yalan söylüyor? İşte bu bir aldatmaca ve her yerde var."

KAYSERİSPOR'DAN AYRILIP RUSYA'YA DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon transfer döneminin son gününde Kayserispor kadrosuna katılan German Onugkha, geçen hafta sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla yollar ayrılırken Rus futbolcu, ülkesinin Rodina takımına döndü.

Onugkha'nın iki aylık maaş alacağından vazgeçerek serbest kaldığı ve takımdan ayrıldığı öğrenildi.