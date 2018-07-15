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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni finalde Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu kazandı.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu

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Orhan Okulu Şaban Yılmaz 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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