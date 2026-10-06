Jadon Sancho'ya Premier Lig müjdesi: Kariyerindeki belirsizlik sona mı eriyor?

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan İngiliz yıldız Jadon Sancho için devrim niteliğinde bir transfer fırsatı doğdu.

PREMİER LİG'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İngiliz futbolunun son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Jadon Sancho, Manchester United macerasının ardından yaşadığı belirsizlik sürecini geride bırakmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Manchester United'ın opsiyon hakkını kullanmayarak serbest bıraktığı 26 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu, uzun süredir yeni bir kulüp arayışındaydı. Suudi Arabistan, Brezilya ve Avrupa'nın çeşitli liglerinden gelen teklifleri değerlendiren ancak bir türlü resmi imzayı atamayan Sancho için İngiltere Premier Lig ihtimali yeniden güçlü bir şekilde masaya geldi.

MADUEKE'DEN DESTEK!

Eski takımı Borussia Dortmund'a dönme seçeneğinin rafa kalkmasının ardından geleceği büyük bir merak konusu olan İngiliz milli futbolcu, yeni yılın gelişini beklemeyi göze almıştı. Ancak Premier Lig'den gelen son kulis bilgileri, oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamadan sahalara dönebileceğini gösteriyor. Öte yandan, Chelsea'nin yükselen yıldızı Noni Madueke'nin sosyal medya üzerinden Sancho'ya gönderdiği samimi ve destek dolu mesaj, transfer dedikodularını adeta alevlendirdi. Madueke'nin bu hamlesi, futbolseverler tarafından Sancho'nun İngiltere'ye dönüşünün ilk sinyali olarak yorumlandı.

Kariyerinde zorlu bir dönemden geçen Jadon Sancho'nun Premier Lig'e olası dönüşü, hem oyuncunun kariyerini yeniden ayağa kaldırması hem de İngiliz futbolu için büyük bir heyecan kaynağı. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, yıldız futbolcunun yeni rotasını netleştirecek.