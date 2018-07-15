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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son başpehlivan İsmail Balaban elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek finalinde geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, çeyrek finalde Ali Gürbüz'e altın puanla yenilerek güreşlere veda etti.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son başpehlivan İsmail Balaban elendi

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final gününde pehlivanlar sabah saat 10.00'da çayırda güreş tutmaya başladı. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek finale kalan Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun ve Ali Gürbüz Er Meydanı'na gelen çeyrek final kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, favoriler arasında yer alan ve dün Recep Kara'yı VAR kararıyla geçen Ali Gürbüz ile eşleşti. Orhan Okulu kurada Hüseyin Gümüşalan ile Faruk Akkoyun, Şaban Yılmaz ile Serhat Balcı da Fatih Atlı ile eşleşti. Yağlanarak kol bağlayan başpehlivanları cazgırlar maniler eşliğinde güreş severe tanıttı. Başpehlivanların tribünleri selamlamasının ardından güreşler başladı. İlk 10'ncu dakikada Orhan Okulu rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı tuş ederek yarı finale yükselen ilk başpehlivan oldu.

AKKOYUN SAKATLANARAK GÜREŞİ BIRAKTI
Çeyrek final müsabakalarında Şaban Yılmaz ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşin 20'nci dakikasında, Akkoyun ayağında sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen güreşe devam edemeyen Faruk Akkoyun güreşten çekilince Şaban Yılmaz, yarı finale çıkan ikinci başpehlivan oldu.

BALABAN'I ALTI PUANLA GEÇTİ
Çeyrek final karşılaşmasında Ali Gürbüz ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. 30 dakikalık normal süresi ve 10 dakikalık puanlama bölümünde iki başpehlivan yenişemedi. Altın puan bölümünde ise Ali Gürbüz yaptığı atakla İsmail Balaban'ın arkasında geçerek puan aldı ve yarı finale yükseldi. Ali Gürbüz güreşin ardından büyük sevinç yaşarken, İsmail Balaban ise uzun süre yerden kalkamadı. Balaban'ı kulüp sporcuları ve hocaları teselli etmeye çalıştı.

YARI FİNALİSTER BELLİ OLDU
Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Serhat Balcı, altın puan bölümünde başpehlivan Fatih Atlı'yı yenerek yarı finaliste yükseldi. Buna göre yarı finaliste Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Balcı ve Şaban Yılmaz yükselmiş oldu.

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