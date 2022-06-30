661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son yılların en kalabalık Kırkpınar'ı olması bekleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 7 bin bilet satıldığını söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşlerin yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacağını belirtti.

Kırkpınar'a yoğun bir katılım beklediklerini, bilet satışlarının devam ettiğini anlatan Gürkan, "Dün akşam itibarıyla yaklaşık 7 bin civarında bile satılmıştı. Satışa çıkan 10 bin biletten 7 bini satıldı. Bugün de tamamı biter diye düşünüyorum. 2014'teki Kırkpınar'dan sonraki en yoğun Kırkpınar olmasını bekliyoruz." dedi.

Gürkan, başpehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerin ebedi sahibi olmaya yaklaştığını dile getirdi.

Hak edenin kazanmasını istediğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kim hak ediyorsa kim bileğinin hakkıyla galip gelecekse altın kemerin sahibi o olsun. Ali Gürbüz şu anda en yakın aday. Çok uzun yıllardan bu yana iki kez üst üste başpehlivan oldu. Bu yıl da alırsa 1,1 kilogram altından oluşan altın kemer onun olacak. Ebedi sahibi olacak. Bunun maddi boyutu var ama manevi boyutu çok büyük. Paha biçilemez."

Gürkan, Kırkpınar'a 2 binin üzerinde pehlivanın kayıt yaptırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

