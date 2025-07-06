664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu! Finali Orhan Okulu kazandı...

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk’ü yenerek başpehlivan oldu ve ve altın kemeri kazandı.
Feyzullah Aktürk, yarı finalde Ali İhsan Batmaz'ı mağlup ederek finale çıktı. Orhan Okulu, yarı finalde Enes Doğan'ı mağlup ederek finale çıktı.
3.KEZ ALTIN KAMERİ KAZANIYOR!
- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalistler arasında yer alan Orhan Okulu daha önce 2 kez başpehlivan olmuştu. Orhan Okulu, daha önce 2 kez de finalde kaybetmişti. Diğer finalist Feyzullah Aktürk ise ilk kez finale yükseldi fakat güreşi kaybederek 2. oldu.
SON 2 YILIN BAŞPEHLİVANI ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ...
Yusuf Can Zeybek ile Ali İhsan Batmaz arasındaki çeyrek finalde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek rakibine kaybederek müsabakalardan elenmişti.
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