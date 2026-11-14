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Bunu kimse bilmiyordu: Fenerbahçe'nin yıldızı Meğer PSG'yi reddetmiş! 'O uçağa binmedi'

Vedat Muriqi'nin 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer sürecinde yaşananlar yıllar sonra ortaya çıktı. Eski sportif direktör Igli Tare, Kosovalı golcünün Paris Saint-Germain'e gitmek için özel uçak hazırlatıldığını ancak bu fırsatı neden geri çevirdiğini açıkladı.

Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bunu kimse bilmiyordu: Fenerbahçe'nin yıldızı Meğer PSG'yi reddetmiş! 'O uçağa binmedi'
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi hakkında eski Lazio sportif direktörü Igli Tare'den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Kosovalı golcünün 2020 yılında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer sürecinde yaşananları anlatan Tare, yıldız futbolcunun kariyerinde önemli bir tercihte bulunduğunu açıkladı.

Muriqi'nin saha içerisindeki özelliklerine dikkat çeken Tare, "Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfordan bahsediyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı Lazio'da verebileceğinin tamamını veremedi." ifadelerini kullandı.

PSG'Yİ REDDETTİ

Bunu kimse bilmiyordu: Fenerbahçe nin yıldızı Meğer PSG yi reddetmiş! O uçağa binmedi 1

Igli Tare'nin açıklamalarında en çok dikkat çeken detay ise Paris Saint-Germain ile ilgili oldu. Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmadan önce Fransız deviyle anlaşmaya oldukça yakın olduğunu belirten Tare, o dönem yaşananları şu sözlerle anlattı:

"PSG'ye gitmek üzere Paris'e giden özel bir uçağı vardı. Ancak o, Lazio'ya gelmek için bunu reddetti."

DAHA YÜKSEK MAAŞI DA KABUL ETMEDİ

Kosovalı futbolcunun İtalya'ya transfer olabilmek adına önemli maddi teklifleri de geri çevirdiğini söyleyen Tare, Muriqi'nin kararındaki kararlılığına vurgu yaptı.

Lazio'nun eski sportif direktörü, "Başka kulüpler tarafından maaşının iki katından fazlası da teklif edildi ancak İtalya'ya gelmek için bunları reddetti." diyerek yıldız golcünün o dönemki tercihini gözler önüne serdi.

Bunu kimse bilmiyordu: Fenerbahçe nin yıldızı Meğer PSG yi reddetmiş! O uçağa binmedi 2

LAZIO'IMMOBILE ENGELİ

Vedat Muriqi ise Lazio kariyerinde beklentilerini karşılayamamasının nedenlerinden birinin takım içerisindeki rekabet olduğunu daha önce dile getirmişti.

2026 yazında Fenerbahçe'ye yeniden transfer olduğu dönemde eski günleri değerlendiren deneyimli santrfor, Lazio'da yeterince forma şansı bulamadığını belirterek, "Lazio'da oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı." ifadelerini kullanmıştı.

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