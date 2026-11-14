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Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte yeni maaşı...

Jose Mourinho'nun Real Madrid'de geleceğini garanti altına almak istediği isimler arasında Arda Güler de yer alıyor. İspanyol devinin milli yıldız için hazırladığı yeni sözleşmenin süresi ve yıllık maaşı belli oldu. Tarafların imzaya yakın olduğu öne sürüldü.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte yeni maaşı...
Cevdet Berker İşleyen

Jose Mourinho'nun Real Madrid'de takımın geleceğini şekillendirmek için dört futbolcuyu öncelikli isimler olarak belirlediği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın, yönetimden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin sözleşmelerinin uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda önemli mesafe katettiği daha önce İspanyol basınında gündeme gelmişti. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, anlaşmanın mali detayları da ortaya çıktı.

YILLIK 8 MİLYON EURO

El Debate'de yayımlanan habere göre, İspanyol devi Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazandığı belirtilen 21 yaşındaki futbolcuya, yeni kontrat kapsamında yıllık 8 milyon euro önerildi.

Real Madrid'in teklifini kabul etmesi beklenen Arda Güler, yeni sözleşmeyle birlikte haftada 153 bin 846 euro, günlük ise 21 bin 917 euro gelir elde edecek.

Arda Güler in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte yeni maaşı... 2

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev alan milli yıldız, takımına 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Arda, ortaya koyduğu performansla İspanyol ekibinin gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.

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