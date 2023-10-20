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67 yaşındaki Alman kadın yazlığında ölü bulundu

20.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Alman asıllı 67 yaşındaki Helena Büning isimli kadın, köpeği ile birlikte yaşadığı yazlıkta ölü olarak bulundu.

Alman kadının öldüğü, 2 gündür kendisinden haber alamayan komşularının 112 acil çağrı merkezini aramaları üzerine ortaya çıktı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Koru Mahallesi’nde Panorama Sitesi içinde bulunan yazlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Helena Büning’den haber alamayan komşuları şüphe üzerine yazlığın kapısını çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Yaşlı kadının cep telefonunu da arayan komşuları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER, YAŞLI KADINI YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Helena Büning’in komşularında bulunan yedek anahtarı alan polis ekipleri, savcılık talimatıyla yazlığa girdi. Ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Helena Büning’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 67 yaşındaki kadının cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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