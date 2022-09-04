670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Elmalı Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final güreşini galip tamamlayan Ali Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Tayfun Gemici ile Hüseyin Gümüşalan, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Ali Gürbüz'ün altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takıldı.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ile Tuba Vural Çokal, protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

