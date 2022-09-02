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670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı

02.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Antalya'nın Elmalı ilçesinde başladı.

Organizasyon kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü düzenlendi. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 670'inci kez pehlivanlara ev sahipliği yapıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği güreşlerin ilk gününde alt boylarda müsabakalar yapıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, bu yılki güreşlerin Pir Abdal Musa adına düzenlendiğini söyledi.

Güreşlerin gelenek ve göreneklerini koruyarak etkinliği sürdürdüklerini ifade eden Öztürk, güreşlerde Antalya'nın vazgeçilmez bir konumunun olduğunu kaydetti.

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 4 Eylül Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

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Elmalı Güreş yağlı güreş

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