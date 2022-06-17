7.5 aylık hamile Demet Evgar karnı burnunda deniz kenarından paylaştı

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı.

Kız bebeği bekleyen oyuncu, hamilelik heyecanını sosyal medyadan yayınlandığı fotoğraflarıyla sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda deniz kenarında verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Aralarında Nilgün Belgün, Aslıhan Gürbüz, Mehmet Günsür ve Derya Şensoy'un da olduğu birçok ünlü ismin yorum yaptığı paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti.



