Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Batur, camide hissettiği ayak kokusuna tepki göstererek paylaşımına, "Kokudan başım döndü" notunu düştü.

Batur, paylaşımında, "Sayın yetkililer, bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun. Rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü vallahi" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Çiğdem Batur hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çiğdem Batur'a tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu. İpek,

“Orası bir ibadethane. Bir inşaat işçisi ezan saati işini bırakıp koşarak gelip ibadet ediyor olabilir. İnsan terleyince teri bile kokuyor, yapacak bir şey yok. Camide böyle şeyler aranmamalı” ifadelerini kullandı.