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  4. 7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

07.12.2023 23:54 | Son Güncelleme:
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7 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları...

7 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (30 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

30 Kasım Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsu Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Aldatmak”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Hudutsuz Sevda” yer aldı.

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