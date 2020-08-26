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7 Aralık Üniversitesine tercih Türkiye ortalamasının üstünde oldu

KİLİS HABERLERİ  | 26.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

7 Aralık Üniversitesine tercih Türkiye ortalamasının üstünde oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türkiye ortalamasının üzerinde tercih edildiğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin bu yıl doluluk oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade ederek, “Bu yıl üniversitemize ortalama tercih edilmesi yüzde 96, Türkiye ortalaması yüzde 93’dür. Eksik kalan küçük miktar kontenjan da büyük oranda ek kontenjanlar ile dolacaktır. İnşallah. BESYO hariç 2 bin 280 kontenjanın 2 bin 192’sine ilk tercihte öğrenci yerleşti. BESYO’da yine full dolacak inşallah tabi. Bu müthiş sonuçta siz değerli basının desteği büyük. Şehir Sevdalısı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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